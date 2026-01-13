Ragusa – Il nuovo questore di Ragusa in visita al Comune. Dichiarazione sindaco Peppe Cassì. “Abbiamo voluto che l’incontro con il nuovo questore, il dottor Salvatore Fazzino, fosse subito concreto. Per questo lo abbiamo accolto con la squadra al completo, alla presenza della Giunta, del presidente del Consiglio, di alcuni dirigenti comunali e membri dello staff, affinché fosse già possibile introdurre i temi principali su cui avremo modo di lavorare fianco a fianco.

Controllo, prevenzione, educazione sono principi complementari, non alternativi, quando si parla di sicurezza”.