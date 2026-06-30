A Marina di Ragusa cresce la preoccupazione per la sicurezza nelle aree pedonali dopo un episodio segnalato dal Comitato Pro Mazzarelli. Secondo quanto riferito dall’associazione, durante una raccolta firme svoltasi in Piazza Duca, un’automobile avrebbe fatto ingresso nella zona riservata ai pedoni con una condotta ritenuta pericolosa, generando momenti di tensione tra i presenti. La vicenda riporta al centro del dibattito la necessità di rafforzare i controlli e le misure di protezione negli spazi pubblici.

Secondo quanto reso noto dal Comitato attraverso un post pubblicato sui social, l’episodio si sarebbe verificato mentre in piazza erano presenti famiglie, bambini e numerosi cittadini. Per alcuni istanti, riferisce l’associazione, si sarebbe temuto che la situazione potesse degenerare, tanto che alcuni presenti sarebbero intervenuti per richiamare l’attenzione del conducente e scongiurare conseguenze più gravi. La ricostruzione riportata proviene dal Comitato Pro Mazzarelli e non risultano, allo stato, comunicazioni ufficiali delle autorità competenti sull’episodio.

Per il Comitato, quanto accaduto rappresenta un ulteriore segnale della necessità di intervenire sulla sicurezza di Marina di Ragusa, soprattutto nelle aree destinate esclusivamente ai pedoni. L’associazione rinnova quindi la richiesta di provvedimenti rivolti all’Amministrazione comunale, alla Prefettura e agli enti competenti.

Tra le proposte avanzate figurano l’installazione di pilomat o dissuasori agli accessi delle zone pedonali, una maggiore presenza delle forze dell’ordine e l’intensificazione dei controlli, con pattugliamenti regolari nelle ore serali, notturne e nei fine settimana, periodi nei quali il flusso di persone aumenta sensibilmente.

Nel messaggio diffuso sui social, il Comitato sostiene che «non bastano più interventi sporadici» e sollecita interventi concreti sul fronte della prevenzione. L’obiettivo, secondo l’associazione, è evitare che episodi simili possano ripetersi e garantire condizioni di maggiore sicurezza per residenti e visitatori durante la stagione estiva.