Comiso – Il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, interviene con profonda attenzione sugli ultimi eventi verificatisi in Venezuela, portando ulteriormente all’attenzione della comunità e delle istituzioni locali la significativa vicenda di Biagio Pilieri, cittadino italiano di origini comisane, oggi impegnato in prima linea nella difesa dei diritti civili e vittima di repressione politica nel Paese sudamericano.

“Pilieri – chiarisce Liuzzo – le cui radici affondano nel territorio di Comiso, rappresenta per tutta la nostra città un esempio di coraggio e dedizione ai valori universali di libertà, giustizia e dialogo. La sua testimonianza diretta, frutto di un vissuto segnato dall’impegno civile e dalla lotta pacifica per i diritti fondamentali, assume particolare rilevanza non solo per la comunità comisana, ma anche per l’intero tessuto sociale italiano, oggi più che mai chiamato a riflettere sull’importanza della tutela della persona e della democrazia”.

Per queste ragioni, il consigliere Liuzzo ritiene quanto mai opportuno proporre ufficialmente all’Amministrazione comunale di Comiso di invitare Biagio Pilieri a condividere la propria esperienza e la propria storia di resilienza e speranza in una seduta del Consiglio comunale. “Un’iniziativa che – sottolinea Liuzzo – si configurerebbe come un segno concreto di coerenza con i valori di pace, accoglienza e libertà che da sempre contraddistinguono la nostra città”.

Il consigliere invita, pertanto, tutte le forze politiche e le rappresentanze istituzionali a sostenere questa proposta, affinché Comiso possa riaffermare, anche attraverso gesti simbolici e di alto significato civile, il proprio impegno a favore dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

“Essere vicini a chi si batte per la dignità della persona e per la libertà di espressione – conclude Liuzzo – significa onorare la storia e i principi su cui si fonda la nostra comunità. Oggi più che mai, abbiamo il dovere morale di dare voce a chi, come Biagio Pilieri, incarna con coraggio quei valori che sono patrimonio di tutti i comisani”.