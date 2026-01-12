Paternò – Successo esterno per la Volley Modica Next Gen, che ieri dopo una lunga lotta è riuscita a imporsi al tie break sul campo del Paternò Volley, diretta concorrente nella lotta per la salvezza nel campionato di serie C maschile. Un successo voluto e meritato dai giovani biancoazzurri di coach Ciccio Italia, che al contrario di altre partite non si sono abbattuti nei momenti di difficoltà e rimanendo sempre concentrati hanno recuperato per ben due volte lo svantaggio prima di imporsi nettamente al tie break, nonostante il clima infuocato del palazzetto della cittadina ai piedi dell’Etna.

Tomasi e compagni hanno iniziato il match sotto ritmo, esponendosi agli attacchi della formazione etnea che ha colto l’occasione per portare a casa con relativa facilità (25/18) il parziale d’apertura.

Al cambio di campo, coach Italia (che ha fatto ruotare tutto il roster a sua disposizione) ha “catechizzato” a dovere i suoi atleti che sono rientrati in campo più agguerriti, rispondendo colpo su colpo alla formazione di casa. Così, dopo una lunga lotta punto a punto, sono i modicani ad avere i nervi più saldi nei momenti decisivi e ad aggiudicarsi ai vantaggi (25/27) la seconda frazione di gioco che ristabilisce la parità nel computo dei set.

Punto nell’orgoglio, il Paternò Volley, consapevole dell’importanza della posta in palio, ha avuto una buona reazione d’orgoglio e sospinto dal calore del suo pubblico ha cercato di fare la voce grossa sottorete, i biancoazzurri della Contea hanno ribattuto colpo su colpo, ma sul finire del terzo parziale hanno avuto un passaggio a vuoto che ha permesso ai loro avversari di portare a casa il terzo set con il punteggio di 25/21.

Al cambio di campo arriva la reazione modicana. Il sestetto biancoazzurro alza i ritmi del gioco e mette in affanno gli avversari, che non riescono a tenere il passo e sono costretti a cedere il quarto set 22/25 rimandando ogni decisione al tie break.

Nel quinto set, nonostante il clima si fosse fatto “infuocato”, la Volley Modica entra in campo con la massima concentrazione e scava immediatamente il solco che indirizza la frazione. Il Paternò Volley non riesce a contenere gli attacchi dei modicani che vincono agevolmente il set 7/15 e portano a casa due punti di platino che permettono di tenersi a distanza dalla zona caldissima della classifica.

“E’ stata una partita sofferta, ma credo una vittoria meritata dai ragazzi – spiega a fine partita il responsabile della squadra di serie C, Giorgio Scavino – abbiamo giocato sottotono, ma alla fine siamo riusciti a spuntarla trovando delle buone soluzioni che ci hanno permesso di essere efficaci nei momenti cruciali della partita. Eravamo al completo e questo – continua – ha permesso a coach Italia di far ruotare magistralmente tutto il roster a sua disposizione con soluzioni inedite e inaspettate.

Quello ottenuto in un campo difficile come quello di Paternò – conclude Scavino – è un risultato importante che premia questo gruppo che ha dimostrato di avere voglia di vincere e alla fine ha ottenuto quello che voleva”.

Nel turno di sabato prossimo, i giovani “Galletti” torneranno a giocare tra le mura amiche del “Geodetico”, dove alle 17 saranno impegnati nell’atteso derby ibleo con il Gabbiano Pozzallo.

Paternò Volley 2

Volley Modica Next Gen 3

Parziali: 25/18, 25/27, 25/21, 22/25, 7/15