Siracusa – Martedì prossimo, 13 gennaio, si celebra la Festa delle Reliquie di Santa Lucia nella chiesa Cattedrale. Una giornata di festa nel corso della quale ci sarà l’esposizione straordinaria del simulacro della patrona per l’intera giornata. Il programma prevede a
lle ore 8.00 la cerimonia di consegna delle chiavi al maestro di Cappella Alessandro Zanghì da parte dei componenti della Deputazione della Cappella di Santa Lucia e l’apertura della nicchia che custodisce il simulacro della martire siracusana.
Alle ore 12.00 recita dell’Ora media e alle ore 18.00 recita del santo Rosario guidata dal Gruppo di cura e preghiera della Cappella di Santa Lucia. Alle ore 18.30 catechesi guidata da don Carlo Fatuzzo su “La fede ed il valore della reliquia”. Alle ore 19.00 la santa messa presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto. A seguire la processione delle reliquie di Santa Lucia e la chiusura della nicchia che custodisce il simulacro.
Lascia un commento