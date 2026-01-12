La pubblicazione della Legge di Bilancio 2026 ha definito i confini della nuova rottamazione quinquies, ma per i contribuenti la parola d’ordine è “verifica”. Nonostante la portata della misura, l’accesso ai benefici non è universale: il legislatore ha infatti tracciato un perimetro molto preciso basato sulla natura del debito e sulle date di affidamento.

1. La finestra temporale: 2000-2023

Il primo requisito per beneficiare dello sconto su sanzioni e interessi riguarda l’arco cronologico della pendenza. Possono rientrare nella definizione agevolata solo i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

2. Quali debiti sono inclusi (e quali no)

La sanatoria si concentra principalmente sulla “compliance” mancata, premiando chi ha dichiarato le imposte ma non è riuscito a saldarle.

Semaforo verde: Sono ammessi i debiti derivanti dalle dichiarazioni annuali (IVA, IRPEF, ecc.) e i contributi previdenziali INPS non versati.

Sono ammessi i debiti derivanti dalle dichiarazioni annuali (IVA, IRPEF, ecc.) e i contributi previdenziali INPS non versati. Semaforo rosso: Restano rigorosamente esclusi tutti i debiti nati da atti di accertamento (sia fiscali che contributivi). In altre parole, se il debito scaturisce da un controllo d’ufficio o da una verifica che ha contestato maggiori imposte, non potrà essere rottamato.

3. Il rapporto con le vecchie sanatorie

Un punto cruciale riguarda la coesistenza con le precedenti rottamazioni.

Esclusione per chi è in regola: I debiti inseriti in piani agevolati ancora attivi e regolarmente pagati alla data del 30 settembre 2025 non possono confluire nella “Quinquies”.

I debiti inseriti in piani agevolati ancora attivi e regolarmente pagati alla data del non possono confluire nella “Quinquies”. Seconda chance per i “decaduti”: Al contrario, chi è uscito dai precedenti piani (ad esempio dalla Rottamazione-quater) per mancato pagamento entro il 30 settembre 2025, può tentare il ripescaggio, a patto che i carichi rispettino le nuove regole sopra citate (no accertamenti).

In sintesi: i tre pilastri per l’accesso