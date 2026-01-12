Ragusa – L’associazione FACTA Onlus di Ragusa comunica la conclusione di un intervento di significativo valore civico, volto a migliorare l’accessibilità nel centro cittadino. È stata infatti consegnata al Comune di Ragusa una nuova rampa di attraversamento per persone con disabilità, installata in Corso Italia, davanti all’ingresso del Palazzo dell’Aquila.

La realizzazione dell’opera è stata resa possibile grazie alla ditta Amato Andrea di Monterosso Almo. L’impresa, dopo essere stata informata da FACTA Onlus dell’assenza di un attraversamento pedonale adeguato in un punto così centrale e istituzionale della città, ha deciso di intervenire concretamente.

L’azienda ha quindi richiesto formalmente alla Direzione dei Lavori dell’appalto in corso per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio comunale l’autorizzazione a realizzare la rampa a proprie spese, con l’intento di donarla in omaggio al Comune di Ragusa. Una scelta che testimonia un forte senso di responsabilità sociale e una volontà reale di contribuire al miglioramento del territorio.

Il Circolo Sud Chiama Nord di Ragusa, che ha diffuso la notizia, sottolinea come l’iniziativa rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione tra associazioni, imprese private e amministrazione pubblica. Il movimento ribadisce inoltre che «l’accessibilità è un diritto fondamentale», che deve essere garantito in modo uniforme in tutti i punti della città.

FACTA Onlus esprime soddisfazione per il risultato ottenuto e conferma la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Ragusa nella segnalazione di ulteriori criticità e nella definizione di soluzioni pratiche e sostenibili per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’associazione ringrazia la ditta Amato Andrea di Monterosso Almo, per il contributo concreto e auspica che questo intervento possa rappresentare il primo di una serie di azioni destinate a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dell’intera comunità ragusana.