Enna – Maltempo in Sicilia con freddo e nevicate. Enna si è svegliata imbiancata da una copiosa nevicata notturna. L’ondata di gelo e freddo che ha colpito la Sicilia non ha risparmiato il capoluogo. La neve ha creato qualche difficoltà in alcune zone della città dove diverse automobili sono slittate e finite in mezzo alla strada rallentando la circolazione.

La neve è caduta abbondantemente anche sulle Madonie. Imbiancati i centri di Gangi, Petralia Soprana e Sottana, Geraci Siculo, Polizzi Generosa e Castellana Sicula. Molti vacanzieri hanno approfittato della nevicata per trascorrere una giornata in montagna. Nonostante l’azione degli spazzaneve si sono registrati, però, disagi lungo le vie di accesso ad Isnello e Polizzi Generosa. Difficile anche raggiungere Piano Battaglia. Ieri sera i mezzi di soccorso hanno messo in salvo una famiglia che era rimasta bloccata con il camper.