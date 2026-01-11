Maltempo in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo avviso di vigilanza meteorologica. La Sicilia si prepara a vivere ore di forte instabilità a causa di un’intensa circolazione ciclonica che spazzerà l’isola con correnti settentrionali.
Venti di burrasca: le zone più a rischio
A partire dal pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio, e per le successive 18 ore, la Sicilia sarà sferzata da venti da forti a burrasca.
- Direzione: I quadranti di provenienza sono quelli settentrionali (Tramontana e Maestrale).
- Settori colpiti: Le raffiche più intense interesseranno in particolare le aree occidentali (Trapanese e Palermitano) e i settori meridionali (Agrigentino, Nisseno e Ragusano).
Mari e mareggiate: Ionio “molto agitato”
Le condizioni del mare saranno proibitive, specialmente per la navigazione e per le infrastrutture costiere:
- Mar Ionio: Da agitato a molto agitato. Massima attenzione lungo i litorali orientali per possibili mareggiate sulle coste esposte.
- Tirreno Meridionale: Molto mosso. Il moto ondoso è previsto in lento calo solo a partire dalla seconda metà della giornata di domani.
Piogge e temporali sul settore Tirrenico
Non mancheranno le precipitazioni, concentrate soprattutto lungo la fascia costiera settentrionale:
- Dove: Piogge sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, colpiranno i settori tirrenici.
- Intensità: I quantitativi cumulati saranno generalmente deboli, con locali picchi di moderata intensità.
Lascia un commento