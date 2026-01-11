Modica – “Una notizia rende tristissima questa fredda domenica di gennaio. La scomparsa improvvisa di Eliseo Gallo, imprenditore della ristorazione molto conosciuto a Modica, titolare della trattoria tipica Ricotta & co, mi addolora molto”. E’ quanto afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri, dopo aver saputo della morte del noto imprenditore modicano.

“Con il suo locale nel cuore di Modica, era un punto di riferimento per noi Modicani, per turisti e visitatori e un valore aggiunto della nostra Città. Mi stringo con affetto al dolore dei suoi cari e manifesto loro tutto il mio cordoglio. Lo ricorderò sempre con affetto e lo ringrazio per essere un alfiere del gusto e della bontà della tradizione culinaria modicana”.