Modica – La comunità di Modica si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Cristina Guccione, la giovane donna di 36 anni il cui decesso ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di parenti e amici. I funerali saranno celebrati domani, lunedì 12 gennaio, alle ore 10:00, presso la Chiesa di Santa Maria di Betlem a Modica. Per chi volesse dedicare un momento di preghiera o un ultimo pensiero alla giovane, la camera ardente è stata allestita all’interno della medesima chiesa, nella Cappella adiacente l’Altare Maggiore. I cittadini potranno accedere per le visite nei seguenti orari: mattina: dalle 9:30 alle 12:30, Pomeriggio: dalle 16:30 alle 19:00.

Il calvario di Cristina si è concluso lo scorso 10 gennaio presso l’ospedale Cannizzaro di Catania. La giovane vi era stata trasferita d’urgenza dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute, seguito a un intervento chirurgico eseguito all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Nonostante il ricovero nel reparto di rianimazione e i tentativi dei medici catanesi di stabilizzarne il quadro clinico, Cristina è rimasta in stato di coma per alcune settimane fino al tragico epilogo causato da un arresto cardiaco. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, colpendo Modica come un fulmine a ciel sereno. In queste ore, la città è attraversata da un profondo senso di incredulità. Sui social network e nelle piazze si moltiplicano i messaggi di affetto e i ricordi di una donna descritta da tutti come solare e piena di vita.

La scomparsa di Cristina Guccione non è solo una perdita privata per la sua famiglia, ma una ferita aperta per l’intera collettività modicana, che domani si fermerà per accompagnarla nel suo ultimo viaggio.