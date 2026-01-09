Modica – Modica è avvolta dal dolore per la prematura scomparsa di Cristina Guccione, strappata alla vita a soli 36 anni. La giovane donna è morta all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovava ricoverata da alcune settimane in stato di coma. Secondo quanto si è appreso, la 36enne era stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ma a seguito di un improvviso peggioramento del quadro clinico era stata trasferita Catania dove è deceduta per arresto cardiaco.

La notizia del decesso è giunta in città come un fulmine a ciel sereno, scuotendo profondamente quanti la conoscevano. In queste ore, sui social e tra le vie di Modica, si rincorrono messaggi di incredulità e profondo cordoglio, a testimonianza del grande vuoto lasciato da una vita interrotta troppo presto.

“Con il cuore in gola, increduli, scrive Elisabetta – annunciamo che la nostra famiglia ha perso prematuramente un pilastro importante alla giovane età di 36 anni. Cri, sei stata una guerriera strepitosa. Chi se lo dimentica il tuo sorriso? Sempre e per sempre siamo i tuoi “cuginetti”, come amavi dire tu! Sarai il mio nuovo angelo custode”.