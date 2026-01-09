Vittoria – Durante le festività natalizie il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa ha intensificato i controlli su tutto il territorio della provincia, al fine di prevenire la commissione dei reati in genere ed aumentando, al contempo, la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.

Nel corso dei vari servizi effettuati dalla Compagnia Carabinieri di Vittoria, i militari della Stazione di Acate hanno denunciato, per i reati di Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, un 40enne che si sarebbe reso protagonista di gravi minacce, anche a mezzo telefono, nei confronti dell’ex convivente. Per tale ragione, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Vittoria, ha disposto per le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Acate frequenti passaggi e controlli presso l’abitazione della presunta vittima.

Inoltre, proseguendo nell’attività di controllo del regolare andamento della circolazione stradale, al fine di garantire la tutela di tutti gli utenti della strada, sono state predisposte apposite pattuglie con compiti di controllo e vigilanza, soprattutto nell’area periferica della città. Durante questi servizi, svolti anche nelle giornate con maggiore afflusso di visitatori, sono stati controllati circa 250 utenti della strada ed elevate numerose sanzioni amministrative.

Nonostante la fine delle festività, l’attività di controllo della Compagnia Carabinieri di Vittoria proseguirà anche nei prossimi giorni.