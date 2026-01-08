Comiso – Il Comune di Comiso ha ospitato un incontro strategico tra la Cna territoriale di Ragusa e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, guidati dal sindaco Maria Rita Schembari e dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassibba. Per la Cna erano presenti il presidente territoriale Giampaolo Roccuzzo, il segretario Carmelo Caccamo, il funzionario Andrea Distefano e i rappresentanti territoriali di Cna Pensionati, il presidente Giuseppe Distefano e il segretario Giovanni Brancati. C’erano anche alcuni imprenditori locali e pensionati del sistema Cna.

Al centro del confronto, la partecipazione al bando regionale per la riqualificazione delle zone artigianali, ritenuto essenziale per rilanciare aree produttive spesso trascurate nel tempo. L’amministrazione comunale ha annunciato un primo intervento immediato, grazie a un finanziamento di 110.000 euro già disponibile, per sistemare pozzetti, ingressi e avvallamenti della zona artigianale, rispondendo così alle urgenze più sentite dagli operatori. È stato fissato un incontro tecnico operativo per martedì, con l’obiettivo di definire nel dettaglio le criticità da inserire nella domanda di partecipazione al bando, che richiede la presentazione di un progetto esecutivo realizzabile entro il 2026.

L’invito è stato esteso a tutti i Comuni affinché non si perda questa importante opportunità di sviluppo. “Abbiamo preso nota – ha dichiarato il sindaco Schembari – degli interventi immediati da attuare.

Riteniamo fondamentale il dialogo con le imprese e con le associazioni che le rappresentano ricordando che è già in itinere uno specifico progetto di riqualificazione dell’area”. Durante la riunione, poi, la Cna Pensionati ha avanzato due proposte accolte con favore dal sindaco: l’attribuzione di una delega di giunta specifica per la Terza età e l’istituzione di una Consulta dedicata alle politiche sociali per gli anziani, a beneficio di tutto il tessuto associativo locale. L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di proseguire il dialogo e rafforzare la collaborazione per la crescita e la riqualificazione delle aree artigianali, nell’interesse della comunità e delle future generazioni.