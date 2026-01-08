Maltempo. Non concede tregua il generale inverno sulla Sicilia. Secondo le ultime analisi di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto), l’isola si appresta a vivere una nuova fase di severo maltempo. Dopo le prime avvisaglie, le prossime ore saranno segnate da una spiccata instabilità che colpirà prioritariamente i versanti settentrionali, con una particolare concentrazione di fenomeni nel Messinese orientale.
Weekend da brividi: la seconda ondata artica
Il vero punto di svolta meteorologico è atteso per il fine settimana. È in rotta di collisione con la Sicilia una seconda discesa di aria fredda di matrice artica. Questa “Articata Bis” colpirà con forza i settori settentrionali e, parzialmente, quelli occidentali della regione.
Le temperature subiranno un nuovo e sensibile tracollo. Ecco cosa aspettarsi:
- Neve: I fiocchi imbiancheranno i rilievi a quote insolitamente basse per l’isola. Il limite delle nevicate è stimato tra i 550 e i 900 metri.
- Fenomeni intensi: Attese grandinate sparse e piogge insistenti sui versanti esposti.
Mari e Venti: allerta per mareggiate e burrasche
La situazione sarà critica anche sul fronte dei venti. Per il weekend si prevedono correnti da Ovest-Nord Ovest con intensità di burrasca forte.
Stato del mare:
- Tirreno e Stretto di Sicilia occidentale: Condizioni da agitato a molto agitato.
- Restanti bacini: Mari molto mossi o agitati.
Il rischio di mareggiate lungo le coste esposte al vento di maestrale è elevato, invitando alla massima prudenza per chi deve mettersi in viaggio via mare.
Lascia un commento