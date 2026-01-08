Ragusa – Ragusa si prepara a una nuova serata all’insegna del sorriso: domenica 11 gennaio alle ore 18,30 torna l’atteso appuntamento con la rassegna Ragusa Ride, diretta con passione e competenza dal direttore artistico Maurizio Nicastro, che continua a distinguersi per la qualità e l’originalità delle proposte teatrali. Sul palcoscenico del teatro Duemila, sarà protagonista la compagnia “A Lumera” di Santa Croce Camerina con la commedia brillante “Gatta ci cova”.

Lo spettacolo, una divertente commedia siciliana, racconta le vicende di un ricco latifondista siciliano vittima degli inganni della sua astuta sorellastra, decisa a sottrargli le proprietà di famiglia. Tra equivoci, colpi di scena e risate, il pubblico sarà trascinato in una storia vivace che mescola tradizione e ironia, offrendo uno spaccato gustoso della Sicilia più autentica. L’ingresso è di 12,50 euro e sarà attiva la promozione “Teatro&Pizza”: con soli 10 euro sarà possibile, alla conclusione dello spettacolo, gustare una pizza, inclusi acqua o Coca Cola e coperto, per vivere una serata completa all’insegna del buonumore e della convivialità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3334183893. I dettagli sull’iniziativa e le modalità di prenotazione sono disponibili anche online, dove la rassegna Ragusa Ride continua a riscuotere grande interesse tra il pubblico locale e non solo.

Non mancate a questo nuovo appuntamento: “Gatta ci cova” promette di regalare momenti di leggerezza e divertimento, confermando il ruolo centrale del teatro come luogo di incontro, cultura e socialità sotto la guida esperta di Maurizio Nicastro.