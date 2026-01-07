Modica – Nonostante il campionato di serie A3, domenica prossima sia fermo per lasciare spazio alla fase finale di Coppa Italia, l’Avimec Modica, dopo due giorni di pausa concessi da coach Enzo Distefano, torna in palestra per riprendere gli allenamenti in vista dei prossimi impegni.

I “Galletti” reduci da tre vittorie consecutive con Terni, Napoli e Campobasso hanno conquistato il quinto posto in classifica e guardano al futuro con maggiore serenità.

La pausa di una settimana, arriva in un momento in cui i biancoazzurri si stavano esprimendo al meglio, ma coach Distefano e il suo staff sfrutteranno la settimana priva di impegni ufficiali per recuperare qualche atleta non al meglio e preparare nel migliore dei modi i prossimi impegni che vedranno il sestetto della Contea impegnato in due trasferte consecutive in campi difficilissimi come quelli della Green Volley Galatone e della Domotek Reggio Calabria.

I biancoazzurri si alleneranno a pieno ritmo fino a venerdì, poi si fermeranno per tre giorni tra sabato e lunedì e da martedì prossimo riprenderanno la preparazione in vista della trasferta in Salento, dove ad attenderli ci sarà un Galatone voglioso di risalire la graduatoria e che farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote alla scalata in classifica del team modicano.