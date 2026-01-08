Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore importanti novità per il pagamento dei contributi INPS di colf, badanti e baby-sitter. La riforma introduce la digitalizzazione completa degli avvisi e nuove modalità di pagamento tramite PagoPA.
Le nuove modalità di pagamento dei contributi colf e badanti nel 2026
Fine dei bollettini cartacei
L’INPS non invierà più avvisi cartacei. Gli avvisi saranno disponibili solo in formato digitale tramite App IO, App INPS Mobile e Cassetto Previdenziale.
Chi riceve ancora il cartaceo
- Datori di lavoro over 76 anni
- Persone con difficoltà digitali certificate
Come pagare i contributi nel 2026
PagoPA
È il metodo principale. Si può pagare tramite home banking, tabaccherie, sportelli abilitati e app di pagamento.
App IO
Permette di ricevere l’avviso e pagare con un tap. Le ricevute vengono archiviate automaticamente.
App INPS Mobile
Consente di visualizzare importi, pagare tramite PagoPA e controllare lo storico dei versamenti.
Sito INPS
Accesso tramite SPID, CIE o CNS per scaricare avvisi e pagare online.
Contact Center INPS
Per chi non usa strumenti digitali: 803 164 da fisso, 06 164 164 da mobile.
Verifica del pagamento
La ricevuta PagoPA è valida. Puoi controllare anche su App IO, App INPS Mobile o nel Cassetto Previdenziale.
Scadenze contributive 2026
- 10 aprile
- 10 luglio
- 10 ottobre
- 10 gennaio 2027
FAQ
Come si pagano i contributi nel 2026?
Solo tramite PagoPA, utilizzando App IO, App INPS Mobile, home banking o tabaccherie.
Chi riceve ancora i bollettini cartacei?
Solo over 76 anni e persone con difficoltà digitali.
Quali sono le scadenze dei contributi 2026?
10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio 2027.
Come verifico se il pagamento è andato a buon fine?
La ricevuta PagoPA è valida e consultabile anche su App IO e App INPS Mobile.
Cosa succede se pago in ritardo?
Scattano sanzioni e interessi.
