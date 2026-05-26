Palermo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti estivi più attesi del cartellone teatrale. Il 4 agosto alle ore 21 il Teatro di Verdura ospiterà lo spettacolo “Comici in Palazzo”, con la partecipazione straordinaria di Anna Tatangelo.

L’evento rientra nella programmazione estiva della città e porterà sul palco la formula del cabaret a più personaggi che ha già registrato successo nelle precedenti edizioni televisive e teatrali.

Lo spettacolo vedrà la presenza della cantante come guest star, con un mix tra esibizione musicale e interazione con i protagonisti della gang cabaret.

“Comici in Palazzo” è costruito come una sorta di sitcom teatrale ambientata in un condominio surreale, dove diversi personaggi danno vita a sketch comici a ritmo serrato.

Sul palco si alterneranno Andrea Lupo, Ivan Fiore, Daniele Vespertino e Claudione Di Giovanni, insieme ad altri interpreti che compongono il cast dello spettacolo.

La produzione ha già avviato la prevendita dei biglietti attraverso i circuiti autorizzati e la piattaforma TicketOne, con prezzi a partire da 23 euro.

Lo show nasce da un progetto corale che unisce attori e cabarettisti, con una struttura che richiama la sit-com dal vivo. Tra i personaggi figurano figure ricorrenti del condominio comico, già note al pubblico delle precedenti stagioni.

La tappa di Palermo rappresenta uno degli appuntamenti centrali del tour estivo, con una produzione curata da Agave Spettacoli.

L’obiettivo è portare in teatro un format leggero e popolare, capace di unire comicità e musica in un’unica serata di intrattenimento.