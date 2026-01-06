Ragusa – Si terranno domani, mercoledì 7 gennaio, i funerali di Flavio Dimartino, il diciannovenne ragusano rimasto vittima di un tragico incidente stradale lo scorso 27 dicembre. La comunità si stringerà attorno alla famiglia alle ore 15:00, presso la Cattedrale di San Giovanni Battista, per l’ultimo saluto a un giovane la cui scomparsa ha destato profondo commozione in tutta la città.

Il dramma si è consumato sulla Strada Provinciale 60, la Ragusa-Santa Croce Camerina, a breve distanza dall’ospedale “Giovanni Paolo II”. Flavio viaggiava a bordo della sua Lancia Y quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è scontrato frontalmente con un’Alfa Romeo Mito.

Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre il giovane dalle lamiere, i soccorsi si sono rivelati purtroppo vani. Il conducente dell’altro veicolo è stato invece trasferito al vicino nosocomio per le cure del caso.

Flavio Dimartino era un ragazzo brillante e con le idee chiare sul proprio futuro. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa, aveva coronato il sogno di essere ammesso alla facoltà di Medicina dell’Università di Pavia, uno degli atenei più rinomati d’Italia. Un percorso di studi ambizioso che rifletteva la sua dedizione e il desiderio di mettersi al servizio degli altri, spezzato troppo presto da un destino crudele.