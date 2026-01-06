Maltempo in Sicilia. L’instabilità meteorologica torna a farsi sentire sull’Isola. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico valido per l’intera giornata di domani, mercoledì 7 gennaio. Il transito di una perturbazione di matrice atlantica porterà piogge intense e un deciso rinforzo dei venti.
Precipitazioni e rischio idrogeologico
Il quadro meteo-climatico per le prossime 24 ore prevede una diffusione dei fenomeni su gran parte del territorio regionale:
- Intensità: Le piogge saranno prevalentemente sparse, ma potranno assumere carattere di rovescio o temporale improvviso.
- Accumuli: I quantitativi cumulati previsti oscillano tra deboli e moderati, ma la persistenza dei fenomeni potrebbe causare criticità localizzate nei territori più vulnerabili.
Venti e mari: allerta per lo Stretto e le coste
Oltre alle piogge, a preoccupare è l’aumento della ventilazione e del moto ondoso:
- Venti: Soffieranno correnti forti dai quadranti occidentali, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca, specialmente sui settori costieri esposti.
- Condizioni Marittime: * Lo Stretto di Sicilia risulterà agitato o localmente molto agitato a partire dal pomeriggio.
- Il Tirreno e lo Ionio meridionale passeranno da molto mossi a tendenti ad agitati.
- Molto mossi i restanti bacini.
