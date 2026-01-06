Ragusa – Settimana di grandi cambiamenti per la sicurezza del territorio ibleo. La Questura di Ragusa si prepara a dare il benvenuto al nuovo Questore, il Dott. Salvatore Fazzino, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, che assumerà ufficialmente la guida degli uffici di via Palermo.
L’insediamento del nuovo Questore
Il Dott. Fazzino incontrerà la stampa e la cittadinanza in occasione del suo insediamento ufficiale previsto per lunedì 12 gennaio alle ore 10:30. La conferenza stampa di presentazione si terrà presso la Sala “Filippo Raciti” della Questura, dove il neo Questore illustrerà le linee guida del suo mandato e i principali obiettivi operativi per la provincia di Ragusa.
Il saluto del Dott. Marco Giambra
Prima del passaggio di consegne, la provincia tributerà il suo saluto al Questore uscente, il Dott. Marco Giambra. Destinato a un nuovo prestigioso incarico presso altra sede, il Dirigente Superiore Giambra coglierà l’occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto sul territorio ragusano.
L’incontro di commiato con i rappresentanti degli organi di informazione è fissato per giovedì 8 gennaio, alle ore 10:30, sempre presso la Sala “Filippo Raciti”. Sarà un momento per ringraziare la cittadinanza e le istituzioni per la collaborazione prestata durante il suo periodo di permanenza in Sicilia.
Lascia un commento