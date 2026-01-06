Il diritto allo studio si rafforza con nuovi stanziamenti destinati ad alleggerire il carico economico delle famiglie italiane. Le misure principali per l’anno scolastico in corso riguardano l’acquisto dei testi scolastici e il sostegno per chi sceglie l’istruzione paritaria.
Bonus Libri: aiuti estesi anche alle Superiori
Per contrastare il caro-libri, è confermato il contributo economico dedicato agli studenti della scuola secondaria (medie e superiori).
- Il requisito economico: L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore ai 30.000 euro.
- Gestione territoriale: È importante ricordare che la gestione operativa — ovvero le modalità e le scadenze per presentare la domanda — è affidata a Regioni e Comuni. Ogni ente territoriale emana bandi specifici, pertanto si consiglia di consultare i portali istituzionali della propria zona di residenza per non perdere i termini di presentazione.
Sostegno alle Scuole Paritarie: contributi fino a 1.500 euro
Una delle novità più rilevanti riguarda il fondo da 20 milioni di euro destinato agli studenti che frequentano istituti paritari.
La misura prevede un voucher del valore massimo di 1.500 euro, ma con paletti precisi sia di reddito che di percorso scolastico:
- Soglia ISEE: Anche in questo caso, il limite massimo per accedere al beneficio è fissato a 30.000 euro.
- Destinatari: Il bonus non è universale, ma è riservato esclusivamente agli iscritti alla scuola secondaria di primo grado (medie) e al primo biennio della secondaria di secondo grado (primi due anni delle superiori).
