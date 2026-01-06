Modica – Sarà il suggestivo scenario di Cava d’Ispica (Modica) a ospitare, il 9 gennaio, alle 17, la presentazione del giallo thriller “Assurdo ma vero” della giornalista Valentina Raffa, nella sede dell’associazione Agorà Stupor Mundi, impegnata nella diffusione della cultura e nella promozione della giustizia e del territorio. La serata si aprirà con i saluti della presidente dell’associazione, Carmen Di Tommasi, e del gran Maestro dei Cavalieri Templari Federiciani, Corrado Armeri.

Seguirà la disamina dell’opera da parte dello scrittore modicano Giuseppe Macauda che dialogherà con l’autrice alla scoperta di curiosità inerenti all’opera e dei temi cardine, tra cui la giustizia e la promozione del territorio. L’attore Piero Pisana interpreterà brani scelti. Modererà la prof.ssa Rosanna Giannone.

Chi acquisterà una copia durante la presentazione riceverà una barretta con incarto speciale con la copertina del libro donata dal Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp.

Parte del ricavato del libro sarà devoluta per aiutare gli amici a quattro zampe, in accordo con la Lav.