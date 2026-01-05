PALERMO – “La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo dolore e riflessione per Palermo e per tutto il Paese. Anna, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ha custodito nel tempo la memoria e i valori di legalità e giustizia incarnati dal fratello, ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992” a dichiararlo è il senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione parlamentare antimafia.

“Insieme alla sorella Maria – ha aggiunto Russo -, ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un impegno silenzioso ma essenziale nella diffusione della cultura della legalità, soprattutto tra le giovani generazioni. Con Anna Falcone se ne va una donna che ha saputo trasformare il dolore in impegno e memoria in responsabilità collettiva”.

“Alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone va il più sentito cordoglio e la riconoscenza di una comunità che continua a riconoscersi in un nome che è patrimonio morale e civile del Paese”, ha concluso il senatore Russo.