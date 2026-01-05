“Ridare vita ai nostri centri storici, sostenere il sogno delle giovani coppie di avere una casa propria e promuovere la sostenibilità ambientale: sono questi gli obiettivi dei nuovi provvedimenti che abbiamo fortemente voluto e che oggi diventano realtà.” Con queste parole, il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, l’Onorevole Ignazio Abbate, invita i cittadini siciliani a cogliere le opportunità offerte dall’Articolo 37 della manovra finanziaria recentemente approvata.

La misura prevede un pacchetto di interventi massicci, tra cui spicca l’abbattimento del 100% degli interessi sui mutui (fino a 300.000 euro) destinati al recupero di immobili nei centri storici, al restauro architettonico e all’efficientamento energetico (Classe A).

“Non è solo una misura economica, ma un progetto di rigenerazione sociale perché vogliamo che i nostri borghi e i nuclei antichi delle nostre città non siano più musei polverosi o zone abbandonate, ma luoghi vivi, sicuri e moderni dove le giovani generazioni possano stabilirsi. Per questo abbiamo previsto agevolazioni specifiche per le giovani coppie under 35, facilitando l’accesso al mutuo per il restauro della prima casa con un sostegno concreto e diretto.”

Nel dettaglio le agevolazioni riguardano il recupero e restauro attraverso la manutenzione straordinaria e l’adeguamento antisismico in Zone A e centri storici; le giovani coppie ( sposati da almeno un anno alla pubblicazione della norma e uno dei due coniugi di età non superiore ai 35 anni) attraverso il supporto al restauro della prima casa per nuclei con ISEE entro i 40.000 euro che garantiscano una residenza di almeno 10 anni dalla stipula.

Green e Sostenibilità attraverso incentivi per portare gli edifici alle classi energetiche più elevate (A1-A4). Per il triennio 2026-2028 è stata stanziata una somma di 15 milioni di euro complessivi.“Invito tutti i cittadini che possiedono i requisiti, i giovani e i proprietari di immobili nei centri storici a informarsi presso gli uffici competenti e ad aderire a questo bando non appena lo stesso sarà pubblicato dopo aver stipulato le opportune convenzioni con gli istituti bancari. Sarà mia cura informare tutti non appena ciò avverrà. È un’occasione unica per valorizzare il nostro patrimonio immobiliare e far ripartire l’economia locale nel segno della bellezza e della sicurezza,” conclude l’Onorevole Ignazio Abbate