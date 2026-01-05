Il nuovo anno si apre con un colpo di fortuna straordinario per la Sicilia, e in particolare per Vittoria, in provincia di Ragusa. Nelle estrazioni del Lotto di venerdì 2 e sabato 3 gennaio, infatti, un giocatore ha centrato un terno da 22.500 euro sulla ruota di Cagliari.
Vittoria festeggia: un terno che vale un inizio d’anno speciale
La schedina vincente è stata convalidata in un punto vendita di Via Marzabotto, una ricevitoria che ora può vantare una delle prime e più significative vincite del 2026.
Agrigento completa la doppietta siciliana
Accanto alla vincita di Vittoria, la Sicilia registra un altro premio significativo: oltre 7.000 euro ad Agrigento, grazie a una giocata effettuata in Via Francesco Petrarca.
I numeri del concorso
Secondo i dati riportati da Agipronews, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio del 2026, il totale dei premi sale a 11,4 milioni di euro.
Perché la vincita di Vittoria è così importante
- Vincita più alta in Sicilia nel concorso del 2–3 gennaio
- Terno secco sulla ruota di Cagliari
- Quasi 30mila euro complessivi in Sicilia
Lascia un commento