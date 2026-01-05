Il maltempo in Sicilia non concede tregua per l’ultima festività del periodo natalizio. Secondo l’ultimo bollettino emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale, la giornata dell’Epifania sarà caratterizzata da una spiccata instabilità meteorologica che ha spinto le autorità a dichiarare lo stato di allerta gialla su diverse aree dell’Isola, inclusa la provincia di Ragusa.
Il Bollettino nel dettaglio
Per lunedì 6 gennaio, il quadro meteorologico prevede un peggioramento che colpirà in modo disomogeneo il territorio siciliano:
- Precipitazioni: Sono attese piogge da isolate a sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Sebbene i quantitativi complessivi siano stimati come deboli, non si escludono picchi di moderata intensità, in particolare sui settori meridionali e occidentali della Sicilia.
- Venti: La ventilazione sarà sostenuta, con correnti provenienti dai quadranti meridionali che risulteranno localmente forti.
- Mari: Condizioni marittime critiche su tutti i bacini, che risulteranno molto mossi o con tendenza a un ulteriore aumento del moto ondoso nelle prossime ore.
Raccomandazioni e monitoraggio
L’allerta gialla indica una potenziale criticità idrogeologica localizzata. Si raccomanda particolare attenzione agli spostamenti nelle zone costiere esposte ai venti di scirocco e libeccio e nelle aree soggette a rapidi accumuli d’acqua in caso di temporali improvvisi.
Il monitoraggio della Protezione Civile della Sicilia resterà costante per tutta la durata dell’evento, con aggiornamenti previsti in caso di peggioramento delle celle temporalesche in transito dal Mediterraneo.
