Maltempo in Sicilia. Archiviate le festività dell’Epifania, il quadro meteorologico sulla Sicilia si appresta a subire una metamorfosi invernale. Secondo le ultime analisi di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, una colata di aria artica è pronta a investire l’Isola a partire da mercoledì 7 gennaio.
Un Inverno che alza la voce
Nonostante l’irruzione fredda sia confermata, gli esperti invitano a non fare paragoni con eventi storici estremi, come il gelo memorabile del 31 dicembre 2014. Si tratterà, piuttosto, di un freddo invernale più incisivo, capace di riportare la neve a quote molto interessanti.
I modelli attuali indicano l’arrivo di isoterme alla quota di 850 hPa (circa 1500 metri) comprese tra i -2 e i-3°C. Questa configurazione favorirà precipitazioni nevose che, al momento, sono attese principalmente in alta collina, ovvero intorno ai 700-800 metri di altitudine.
Dove cadrà la neve? Le ultime previsioni che naturalmente posso subire cambiamenti
Per orientarsi meglio tra le diverse zone dell’isola, è fondamentale distinguere le fasce altimetriche che verranno interessate dal calo termico:
- Pianura (0-200 m): Solo piogge e clima rigido.
- Bassa Collina (200-400 m): Precipitazioni a tratti intense ma senza accumuli nevosi.
- Collina (500-600 m): Possibile pioggia mista a neve durante i rovesci più forti.
- Alta Collina (700-800 m): Quota neve prevista, con i primi imbiancamenti.
- Bassa Montagna (900-1000 m): Nevicate certe.
- Alta Montagna (>1400-1500 m): Accumuli significativi e temperature sotto lo zero.
Aggiornamento in corso: La situazione è in costante evoluzione. Ulteriori dettagli sulla traiettoria precisa dei minimi pressori e sull’effettivo abbassamento della quota neve verranno forniti nella giornata di domani.
Lascia un commento