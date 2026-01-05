Giarratana – Grande successo ieri sera per la rappresentazione domenicale della 33esima edizione del presepe vivente di Giarratana, che ha visto una partecipazione straordinaria di visitatori provenienti da ogni parte della Sicilia e oltre. L’entusiasmo e la curiosità hanno animato le vie del borgo, dove centinaia di persone si sono immerse in un’atmosfera unica, fatta di emozione e tradizione. Le parole dei visitatori – “Tutto curato nei minimi dettagli. Realistico e suggestivo”, “Complimenti, è sempre un piacere vederlo”, “Grazie di cuore alla nobiltà di tutti i figuranti” – testimoniano l’alto livello della rappresentazione e il coinvolgimento genuino suscitato tra il pubblico.

L’associazione culturale Cerretanum, soddisfatta per il calore e l’apprezzamento ricevuti, è già all’opera, d’intesa con il Comune, per rendere indimenticabile l’ultimo appuntamento, in programma per martedì 6 gennaio. In quella giornata speciale, una serie di eventi pensati nei dettagli attireranno nuovamente l’attenzione di chi desidera lasciarsi incantare dalla magia di questo presepe pluripremiato in tutta Italia. La biglietteria resterà aperta dalle 16 alle 20,30 e le porte del presepe si apriranno a partire dalle 18, offrendo a tutti un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della memoria e della bellezza.

L’impegno degli organizzatori si riflette nella cura meticolosa degli scenari e nella fedeltà storica delle ricostruzioni, elementi che hanno permesso a ogni visitatore di compiere un vero salto nel passato, godendo di una vista suggestiva di Giarratana prima di immergersi nella magia della Natività, ricreata presso il campo grotta ai piedi dell’antico castello dei Settimo. Il percorso emozionante, che culmina nella scena della nascita del Bambin Gesù, lascia un ricordo indelebile nel cuore di chi lo vive. E poi c’è anche il supporto della consulta comunale femminile che mette a disposizione dei visitatori che hanno completato il giro un tè caldo e una fettina di panettone. Meglio di così…

Il presepe vivente di Giarratana si conferma, ancora una volta, come un evento imperdibile, capace di armonizzare scorci inediti e viuzze del borgo con scene sacre, restituendo memoria e autenticità alla vita quotidiana di un tempo. Partecipare significa lasciarsi avvolgere da una sinfonia di suggestioni, in un contesto impareggiabile dove storia e teatralità si fondono in modo perfetto, trasformando ogni visitatore in protagonista di una tradizione dalle profonde radici iblee. Non resta che prepararsi all’ultimo appuntamento: un’esperienza che promette di superare ogni aspettativa, nel segno della passione, della cultura e della condivisione.