Santa Croce Camerina – Si terrà oggi sabato, 3 gennaio, dalle ore 10.30 un incontro pubblico organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia di Santa Croce Camerina. L’evento si terrà presso la Biblioteca Comunale di Santa Croce e avrà ad oggetto nuove e importanti adesioni al partito.
Parteciperanno il senatore Salvo Sallemi – vice capogruppo di FdI -, il deputato regionale Giorgio Assenza – capogruppo di FdI all’Ars, il coordinatore provinciale Giovanni Moscato, il coordinatore cittadino Carlo Occhipinti.
