Comiso – Il volo Comiso-Torino di ieri 2 gennaio è stato cancellato per un guasto tecnico all’aeromobile, ravvisato alla partenza. Per prevenire qualsiasi tipo di ulteriore problema si è preferito cancellare il volo in attesa di chiarire le dinamiche del guasto mettendo al primo posto la sicurezza dei passeggeri.
Lo stesso volo è stato subito riprogrammato dalla compagnia aerea per stamattina con un nuovo aeromobile Airbus 320 che garantirà il rientro dei passeggeri nello scalo piemontese.
