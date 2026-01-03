Giarratana – Domani, domenica 4 gennaio, la casa di riposo di Giarratana, gestita dalla cooperativa sociale Metaeuropa, ospiterà per il terzo anno consecutivo un evento speciale dedicato agli ospiti della struttura e alle loro famiglie. L’iniziativa, che segna la conclusione delle attività festive, si svolgerà a partire dalle 10 del mattino con un momento ludico ricco di giochi e attività ricreative, seguito da un pranzo conviviale pensato per creare un’atmosfera calorosa e familiare.

Il presidente della cooperativa Metaeuropa, Luca Campisi, sottolinea l’importanza di queste occasioni affermando: “Ogni storia merita ascolto, tempo e cura”. È proprio con questo spirito che la terza edizione dell’appuntamento è stata organizzata: grande attenzione ai dettagli, voglia di condividere momenti significativi e la preziosa collaborazione degli operatori che, con dedizione, renderanno la giornata indimenticabile.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per rafforzare i legami affettivi e offrire momenti di gioia agli anziani, dimostrando quanto il calore umano sia fondamentale per il benessere di ciascuno. La cooperativa Metaeuropa rinnova così il suo impegno nel promuovere inclusione e solidarietà all’interno della comunità di Giarratana.