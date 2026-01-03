“Esprimo la mia più ferma e netta condanna per i gravi episodi verificatisi a Vittoria, che rappresentano un segnale inquietante e inaccettabile per l’intera comunità e per le istituzioni democratiche.” Lo dichiara l’on. Giorgio Assenza, Capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando le minacce rivolte al Sindaco e l’incendio che ha interessato un immobile comunale.

“Al Sindaco di Vittoria, all’Amministrazione comunale e all’intera cittadinanza va la mia piena solidarietà, insieme alla certezza che lo Stato saprà reagire con determinazione, attraverso il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, affinché sia fatta piena luce su quanto accaduto”.