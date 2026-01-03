Modica – Cibo, musica e divertimento. In una sola parola “Friginfest 2.0”. Torna oggi, sabato 3 gennaio, l’oramai tradizionale appuntamento con la festa che avrà come scenario principale Piazza Ottaviano a Frigintini. Anche quest’anno gli organizzatori hanno pensato ad un programma in grado di soddisfare i gusti di tutti, grandi e piccini.

Il programma prevede infatti una prima parte dedicata ai bambini, con il Laboratorio Artistico sul tema “Rispetto e Inclusione” dalle 16 alle 18, i cui elaborati saranno visibili durante l’evento serale. Dalle 18.30 alle 20 è in calendario lo spettacolo Disney per i più piccoli curato dai Red Aria Blu, famosissimi youtubers da milioni di visualizzazione e pensato per intrattenere famiglie e bambini con un momento di pura fantasia. A seguire, alle 20.30 è prevista la premiazione del “Torneo Ufficiale FriginFest”, che aggiunge una componente di gioco e aggregazione sportiva alla manifestazione. La serata musicale proseguirà con il live della Paprika Live Band e, a seguire, con il DJ set di DJ Jump e Nadia Dolce, trasformando piazza Ottaviano in un’area musica a cielo aperto.

Durante tutto l’evento saranno attive un’area food, un’area beverage e un’area musica, creando un percorso esperienziale tra cibo,

intrattenimento e socialità per il pubblico presente. Per tutta la serata saranno inoltre presenti i Vespisti Iblei dell’Estremo Sud, che esporranno le loro Vespe offrendo un tocco di colore e tradizione motoristica alla festa. Il FriginFest è organizzato dalla Società Operaia di Frigintini e da tutto lo staff che segue l’evento, dagli animatori per i bambini ai responsabili dell’area food, insieme al presidente Giorgio Modica e al gruppo di organizzatori del festival tra i quali Marika Blandino: “ L’obiettivo principale è promuovere il territorio e creare un momento di condivisione e leggerezza, valorizzando il senso di comunità e il piacere di stare insieme in piazza.

Elemento centrale di questa edizione è l’approfondimento del tema “Rispetto e Inclusione”, a cui è dedicato un Laboratorio Artistico pomeridiano aperto ai bambini. Il laboratorio si svolgerà sabato 3 gennaio, dalle 16 alle 18 presso la Società Operaia di Frigintini, è completamente gratuito e accessibile a ogni fascia di età”.

Programma della giornata

16.00 – 18.00 Laboratorio Artistico sul tema “Rispetto e Inclusione”

18.30 – 20.00 spettacolo Disney Red Aria Blu

20.30 Premiazione del “Torneo Ufficiale FriginFest”

21.30 Concerto live della Paprika Live Band a seguire il DJ set di DJ Jump e Nadia Dolce