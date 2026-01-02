Vittoria – Il Senatore Salvo Sallemi vice capogruppo di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Antimafia (FdI), esprime piena solidarietà al Sindaco di Vittoria Francesco Aiello e condanna i recenti e gravi episodi intimidatori subiti dal primo cittadino. Ferma condanna anche per l’incendio doloso appiccato a un immobile recentemente acquistato dal Comune di Vittoria e riconducibile a un soggetto condannato per mafia.

“Esprimo la mia più totale vicinanza al Sindaco Aiello e all’Amministrazione comunale, sotto attacco dopo aver compiuto scelte coraggiose per la legalità”, dichiara Sallemi. “Gli atti di minaccia denunciati dal Sindaco e il successivo incendio doloso di un immobile rientrato in possesso dell’Ente sono fatti gravissimi e ricordano le pagine più buie del territorio. Si tratta di una sfida allo Stato e alle istituzioni e quindi si deve reagire in maniera compatta”.

“Lo sgombero degli immobili, sottratti a soggetti condannati per mafia come Raffaele Giudice, è un atto che rappresenta la vittoria della legalità e queste azioni vanno difese. Gli inquirenti faranno piena luce sull’accaduto e le forze di polizia hanno dimostrato, con recenti e brillanti operazioni, come l’attenzione sul territorio sia altissima.

Il recente sequestro di beni per 20 milioni di euro allo stesso Giudice è il segnale di uno Stato che contrasta l’economia illegale e le mafie. Confido nel lavoro della magistratura e degli inquirenti affinché si faccia presto chiarezza su quanto avvenuto a Vittoria”