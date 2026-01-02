Vittoria – Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Vittoria, Massimiliano Vindigni, il direttivo e il gruppo consiliare esprimono piena solidarietà al Sindaco Francesco Aiello, a seguito dei gravi e inquietanti episodi di intimidazione verificatisi negli ultimi giorni.
“Condanniamo con la massima fermezza gli episodi denunciati che assumono un significato ancor più allarmante alla luce dell’incendio doloso verificatosi in un immobile di recente acquisizione comunale, riconducibile a un soggetto noto alle forze dell’ordine. Questi atti rappresentano un chiaro tentativo di intimidazione non solo verso il Sindaco, ma verso tutta la comunità vittoriese. Esprimiamo piena fiducia nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, già al lavoro per accertare le dinamiche e ribadiamo la necessità di un impegno unitario per difendere la legalità”.
