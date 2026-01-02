Pozzallo – Ricevuto a Palazzo di Città il Sen. S. Sallemi per discutere della nuova legge dei porti approvata dal Consiglio dei Ministri il 20 dicembre dello scorso anno e precisamente sulla composizione del Comitato di Gestione delle AdSP.

È noto a tutti che il porto di Pozzallo, ormai fa parte integrante del Sistema dell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale, ma la legge 84/94, non prevede all’interno della Governance, la presenza del rappresentante del Sindaco e di fatto in essa e rappresentata soltanto la provincia di Catania e di Siracusa e non quella della Provincia di Ragusa.

Giorno 13 gennaio c.m. Il Sindaco Ammatuna sarà ricevuto a Roma al Ministero delle Infrastrutture per discutere della Governance Portuale. Sarà presente anche il Sen. Sallemi che condivide la proposta del coinvolgimento del territorio della provincia di Ragusa nel Comitato di Gestione Portuale.