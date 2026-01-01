Il 2026 si apre con il semaforo verde per la quinta edizione della definizione agevolata. Con il via libera definitivo della Camera alla Legge di Bilancio, la Rottamazione Quinquies diventa ufficialmente legge, offrendo ai contribuenti un’opportunità decennale per chiudere i conti con il Fisco. Non si tratta di un condono indiscriminato, ma di una strategia mirata a smaltire l’enorme magazzino dei crediti inesigibili, rendendo il rientro sostenibile per cittadini e imprese.
Il cuore della misura: cosa viene “tagliato”
Il principio della Quinquies è la restituzione del solo debito originario. Chi aderisce potrà estinguere le proprie pendenze eliminando tutte le sovrastrutture che solitamente fanno lievitare l’importo delle cartelle negli anni.
- Si paga: solo la quota capitale e le spese per procedure esecutive o notifiche.
- Vengono cancellati: sanzioni amministrative, interessi di mora e l’aggio di riscossione.
Perimetro temporale: oltre vent’anni di debiti
La sanatoria ha un raggio d’azione vastissimo. Rientrano tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La lista dei debiti definibili include:
- Imposte erariali (IVA, IRPEF, IRES).
- Contributi INPS e casse assistenziali.
- Tributi locali e accertamenti esecutivi.
Esclusioni eccellenti: Restano fuori dal beneficio le multe per sanzioni penali, il recupero di aiuti di Stato illegittimi e i debiti già saldati integralmente.
Rateizzazione record: un piano verso il 2035
Per la prima volta, lo Stato concede un orizzonte temporale così lungo per la restituzione. Il contribuente può scegliere tra:
- Soluzione unica: entro il 31 luglio 2026.
- Piano a 54 rate bimestrali: una dilazione di 9 anni che si concluderà nel maggio 2035.
Il vantaggio del tasso al 3%: Una delle vittorie politiche dell’ultima ora è stata la riduzione del tasso di interesse dal 4% al 3% annuo per chi sceglie le rate, rendendo il piano di ammortamento meno gravoso per i bilanci familiari e aziendali.
Lo “scudo” immediato della domanda
Presentare l’istanza di adesione non serve solo a ottenere lo sconto, ma garantisce una protezione immediata del patrimonio. Dalla data di presentazione della domanda:
- Blocco dei fermi: non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche.
- Sospensione dei pignoramenti: le procedure esecutive già avviate si congelano (salvo casi di vendita già avvenuta).
- Regolarità fiscale: il contribuente può ottenere documenti di regolarità necessari per lavorare con la Pubblica Amministrazione.
Il rischio decadenza
La flessibilità dei tempi richiede però un rigore ferreo nei pagamenti. La normativa è chiara: il mancato versamento anche di una sola rata (o il ritardo superiore ai 5 giorni di tolleranza) comporta la decadenza immediata. In quel caso, tutto lo sconto decade e l’Agenzia delle Entrate tornerà a pretendere l’intero debito originario comprensivo di sanzioni.
