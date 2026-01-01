Ragusa – Dopo il travolgente e pieno di gioia spettacolo “Un mondo di Natale”, la Compagnia G.o.D.o.T. rinnova la magia delle feste con “L’amore di Papageno e Papagena”, in scena alla Maison GoDoT sabato 3 gennaio alle ore 19.30, il 4, 5 e 6 gennaio alle ore 18.00, per festeggiare come da tradizione la Befana, e salutare il 2026 all’insegna del teatro, della musica e del divertimento per tutte le età. Grande successo della compagnia ragusana, firmato da Federica Bisegna e tratto da “Il flauto magico” di Wolfgang Amadeus Mozart, con la regia di Vittorio Bonaccorso, che cura anche costumi, pupazzi e oggetti di scena, “L’amore di Papageno e Papagena” torna in una nuova edizione con protagonisti i talentuosi Benedetta D’Amato e Lorenzo Pluchino, due attori capaci di moltiplicarsi, trasformarsi e dare vita con grande maestria ed energia straripante a una divertentissima girandola di personaggi.

Attraverso la formula del teatro di narrazione, Bisegna riscrive e sintetizza la complessa vicenda dell’opera mozartiana, rendendola accessibile e godibile a spettatori di ogni età. Prende così forma un racconto vivace e coloratissimo che segue le peripezie di Papageno, buffo e irresistibile uccellatore, e della dolce Papagena, due innamorati che per vivere il loro amore dovranno superare prove di coraggio, incantesimi, malintesi e la diffidenza di chi non crede nella loro unione. Tra tanti colori, l’originalità dei pupazzi animati, la forza evocativa degli oggetti di scena e le meravigliose musiche di Mozart, lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio poetico e divertente, popolato da personaggi straordinari – da Tamino a Pamina, da Sarastro alla Regina della Notte – fino all’immancabile lieto fine: “…e vissero tutti felici e contenti”. «Riproponiamo con grande affetto questo spettacolo – raccontano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – È un racconto sull’amore come forza trasformatrice, sulle difficoltà e sulla crescita, ma anche sull’ironia e sulla leggerezza necessarie per affrontare la vita.

Tutto sublimato dalle immortali note del genio assoluto di Mozart, che abbiamo utilizzato come un tappeto magico sul quale far volare questa nostra piccola-grande favola». Collaborazione fonica di Alessandra Lelii.

La 20ª edizione di “Palchi Diversi” ha il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Ragusa, di Enjoy Barocco.