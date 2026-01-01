Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato il bando di gara con procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Metroferrovia – Stazione Ibla – Opere di connessione al tessuto urbano”.
La procedura è interamente telematica ed è espletata attraverso la Piattaforma di e-procurement “TuttoGare” raggiungibile direttamente dalla home page del sito al Link https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it
Le offerte per la partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 9:00 del 15 gennaio 2026.
