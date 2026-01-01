Modica – Si chiama Alba la prima neonata nata a Modica in provincia di Ragusa nel 2026. Alba è nata all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”. Il primo vagito alle 1:02 del mattino, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Alba, che pesa 2,705 chilogrammi, gode di ottime condizioni di salute. Il parto è avvenuto tramite taglio cesareo, eseguito con successo dall’équipe medica composta dalla ginecologa di turno, la dottoressa Stefania Barrera, e dalla dottoressa Spadaro, intervenuta come reperibile.

Alba è la primogenita di una giovane famiglia modicana. La madre, Claudia Cortelli, 31 anni, ha portato a termine la quarantesima settimana di gravidanza proprio in coincidenza con il passaggio al nuovo anno. Insieme al papà, Pietro Paolino, 33 anni, ha vissuto ore di immensa commozione, trasformando il tradizionale cenone in un’attesa magica conclusasi con il regalo più bello. Alla piccola Alba, a mamma Claudia e a papà Pietro giungano i più sentiti auguri della nostra redazione per questa nuova e meravigliosa avventura.