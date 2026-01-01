Il 2026 si apre con una novità fondamentale per il portafoglio di milioni di italiani: il debutto della Rottamazione Quinquies. Introdotta dall’ultima Manovra finanziaria, questa quinta edizione della definizione agevolata non è solo un rinvio dei pagamenti, ma un’opportunità strutturale per chiudere i conti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a condizioni mai viste prima, specialmente per quanto riguarda la protezione di redditi e pensioni.

Il cuore della misura: cosa si paga e cosa viene cancellato

Il principio della Quinquies è il ritorno all’essenziale: il contribuente è tenuto a versare esclusivamente la quota capitale del debito. Tutto il resto viene “tagliato” chirurgicamente:

Stralcio totale: spariscono sanzioni amministrative, interessi di mora e, per la prima volta in modo così netto, anche gli aggi di riscossione (i compensi dell’ente esattore).

spariscono sanzioni amministrative, interessi di mora e, per la prima volta in modo così netto, anche gli (i compensi dell’ente esattore). Risparmio stimato: per le cartelle più vecchie, il beneficio economico può oscillare tra il 40% e il 60% dell’importo totale richiesto inizialmente.

Le 4 novità che cambiano le regole del gioco

Rispetto alla precedente “Quater”, la versione 2026 introduce quattro pilastri innovativi:

Orizzonte temporale esteso: rientrano nel piano tutti i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023. Rateizzazione “Decennale”: è possibile spalmare il debito fino a 120 rate mensili (10 anni), contro i piani molto più brevi del passato. Scudo sui Pignoramenti: chi aderisce ottiene il blocco immediato delle procedure esecutive. Soglie di impignorabilità: le nuove norme tutelano il “minimo vitale”. La pensione è protetta fino a 1,5 volte il minimo INPS (circa 780 euro), mentre gli stipendi fino a 2.500 euro mensili diventano totalmente intaccabili dai pignoramenti fiscali.

Requisiti: chi può accedere alla sanatoria?

La platea è inclusiva e non richiede la prova di uno stato di necessità economica. Possono inviare la domanda:

Privati e Famiglie: per multe stradali, tasse locali o imposte statali.

per multe stradali, tasse locali o imposte statali. Partite IVA e Professionisti: per debiti contributivi e fiscali legati all’attività.

per debiti contributivi e fiscali legati all’attività. Società e Imprese: indipendentemente dalla forma giuridica.

indipendentemente dalla forma giuridica. Nota bene: Restano esclusi i debiti derivanti da sentenze penali, il recupero di aiuti di Stato illegittimi e l’IVA riscossa all’importazione.

Scadenze e procedure: il calendario del 2026

Il rispetto delle date è l’unico modo per non perdere i benefici. Ecco i passaggi obbligati:

30 Aprile 2026: Termine ultimo per l’invio della domanda di adesione. La richiesta va presentata esclusivamente per via telematica (Sito AdER, SPID/CIE o tramite intermediari come i CAF).

Termine ultimo per l’invio della domanda di adesione. La richiesta va presentata esclusivamente per via telematica (Sito AdER, SPID/CIE o tramite intermediari come i CAF). 30 Giugno 2026: L’Agenzia invierà la comunicazione con l’importo esatto da pagare e il relativo bollettario.

L’Agenzia invierà la comunicazione con l’importo esatto da pagare e il relativo bollettario. Personalizzazione: Il contribuente può scegliere di rottamare anche solo una singola cartella, decidendo autonomamente quali pendenze sanare e quali no.

Tutela dello stipendio: le nuove fasce di pignorabilità

La Legge di Bilancio 2026 ha riscritto le regole del pignoramento presso terzi per i debiti erariali. Se il contribuente ha uno stipendio superiore ai 2.500 euro, la pignorabilità non è più fissa ma progressiva (10% per la fascia media, fino al 20% solo per i redditi oltre i 5.000 euro). Per chi ha già subito pignoramenti oltre queste soglie, la norma prevede la restituzione delle somme eccedenti.