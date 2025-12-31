“Il diritto alla mobilità dei nostri giovani e il sostegno economico alle famiglie siciliane restano al centro della nostra agenda politica. Per questo motivo, con grande soddisfazione, annunciamo che la misura degli abbonamenti gratuiti per il trasporto pubblico urbano è stata confermata anche per l’esercizio finanziario 2026”. Lo dichiara l’On. Ignazio Abbate, commentando lo stanziamento previsto nella programmazione regionale.

​La misura, che ha già riscosso un enorme successo negli anni passati dimostrandosi uno strumento fondamentale di welfare e promozione della mobilità sostenibile, prevede uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro.

​”I numeri degli scorsi anni parlano chiaro: migliaia di studenti e giovani lavoratori hanno usufruito di questa opportunità, alleviando il carico economico sulle proprie famiglie”, prosegue l’On. Abbate. “Riproponendo questo contributo, vogliamo garantire continuità a un servizio che incentiva l’utilizzo dei mezzi pubblici e riduce l’impatto ambientale nei nostri centri urbani”.

Anche per il 2026 i ​destinatari sono i giovani residenti in Sicilia di età inferiore ai 20 anni che abbiano un indicatore ISEE non superiore a 25.000,00 euro e che siano residenti nei comuni siciliani provvisti di servizio di trasporto pubblico urbano. ​Il contributo sarà erogato tramite i Comuni, che pubblicheranno appositi bandi sulla base delle direttive del Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

​La ripartizione dei fondi tra gli enti locali avverrà, come previsto, per il 20% in base alla popolazione residente e per l’80% in base all’estensione territoriale, garantendo così un’equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio regionale.

​”Ho voluto fortemente la conferma di questa misura forte dell’esperienza maturata da amministratore di un ente locale come il Comune di Modica che anni fa aveva già introdotto con successo le agevolazioni per i giovani nel settore trasporto pubblico urbano. L’anno scorso il modello Modica è stato riproposto a livello regionale ed ha riscosso un grande successo che ho voluto fortemente riconfermare per il 2026″.