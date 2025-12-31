Ragusa – L’assessorato comunale alla Pubblica istruzione del Comune di Ragusa rende noto che il Dipartimento Regionale dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio, anche per l’anno scolastico 2025/2026, ha attivato le procedure per l’erogazione, in favore delle Scuole dell’infanzia paritarie, del contributo per l’ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche (art. 7 L.r. 20/2016).
I gestori delle scuole dell’infanzia paritarie interessati dovranno trasmettere l’istanza di ammissione al contributo al Comune di appartenenza entro e non oltre il 3 aprile 2026, secondo le modalità disposta nella relativa circolare disponibile al link: http://regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/circolare-n-23-23122025-lr-202016 dove è presente anche la modulistica per la presentazione delle istanze.
