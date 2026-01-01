Ragusa – Mentre l’ultima pagina del calendario del 2025 scivola via, ci ritroviamo, come ogni anno, a tracciare un bilancio e, soprattutto, a lanciare lo sguardo oltre l’orizzonte. Il 2026 bussa alle nostre porte carichi di promesse, sfide e quella speranza che è la linfa vitale della nostra comunità iblea.

A tutti voi, che ogni giorno ci onorate della vostra fiducia scegliendo il Quotidianodiragusa.it per restare informati, va il nostro augurio più sincero. Che questo nuovo anno sia, prima di tutto, un tempo di serenità domestica. In un mondo che corre veloce, l’auspicio è che le vostre case possano essere porti sicuri, luoghi di dialogo e di calore, dove la famiglia – in ogni sua forma e declinazione – resti il pilastro su cui costruire il domani.

Ma l’augurio della nostra redazione non si ferma all’intimità del focolare. Il 2026 sia l’anno del riscatto collettivo per il nostro territorio. Dalle sponde di Santa Croce Camerina e Pozzallo alle vette di Scicli, alle bellezze delle chiese e dei palazzi storici e non solo di Ragusa, Modica, Ispica, Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo, ci auguriamo che la provincia di Ragusa continui a dimostrare quel carattere operoso e resiliente che la contraddistingue.

Speriamo in un anno di opportunità per i giovani, affinché non debbano più guardare altrove per realizzare i propri sogni, ma trovino qui, nella loro terra, il terreno fertile per seminare talento; sostenibilità e bellezza: per proteggere il nostro immenso patrimonio barocco e paesaggistico, rendendolo sempre più accogliente per chi lo vive e per chi lo visita; solidarietà: perché nessuno resti indietro nelle pieghe di una crisi che, seppur lentamente, stiamo cercando di lasciarci alle spalle.

Come testata giornalistica, il nostro proposito per il 2026 è di continuare a essere la vostra finestra sul mondo e sul vicinato. Promettiamo di raccontarvi i fatti con onestà, di dare voce a chi non l’ha e di celebrare le eccellenze che rendono orgoglioso il nostro Sud Est. Sia un anno di salute, di successi professionali e di piccoli, grandi momenti di felicità quotidiana. Che ogni raggio di sole che bacia i nostri muretti a secco porti con sé una nuova occasione di crescita.

Buon 2026, Ragusa. Buon 2026 a tutti voi!

La Redazione del Quotidianodiragusa.it