Ragusa – Il consigliere comunale Salvatore Battaglia annuncia con grande soddisfazione un risultato atteso e fondamentale per la comunità di Puntarazzi: la chiesa parrocchiale di San Giovanni Maria Vianney sarà finalmente oggetto di un importante intervento di ristrutturazione e adeguamento. Dopo aver constatato personalmente la gravità della situazione, che rischiava di compromettere la stessa esistenza dell’edificio sacro, Battaglia si è immediatamente attivato per trovare una soluzione concreta e tempestiva.

“Questa estate – racconta il consigliere Battaglia – il parroco, don Giuseppe Iacono jr, mi ha confidato la sua preoccupazione per la non conformità della struttura alle norme vigenti, circostanza che avrebbe anche potuto esporre la chiesa al rischio di demolizione. Da lì, è stato avviato un dialogo tra gli enti competenti e il tecnico incaricato dal sacerdote, l’ingegnere Giuseppe Tranchina, per individuare le strategie più opportune. Era evidente che servivano risorse significative per restituire sicurezza e dignità a questo luogo di culto tanto caro alla comunità locale”.

Grazie al fondamentale contributo del deputato regionale Giorgio Assenza, è giunto ora l’atteso riscontro: con il Ddg n. 5497/2025 del 30 dicembre 2025, l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha deliberato il finanziamento di 249.135,65 euro per la riqualificazione della chiesa. Il progetto prevede interventi strutturali di adeguamento sismico ed energetico, l’installazione di nuovi impianti elettrici e termici, la sostituzione dei serramenti e opere edilizie interne ed esterne, con l’obiettivo di rendere la chiesa sicura, efficiente e accogliente per tutti.

“Questo intervento – sottolinea Battaglia – rappresenta una svolta per la contrada Puntarazzi, zona residenziale in forte crescita, che trova nella parrocchia di San Giovanni Maria Vianney un autentico punto di riferimento religioso, sociale e culturale. Un grazie sentito va all’on. Assenza per aver sostenuto le istanze del territorio, al parroco per la fiducia riposta e all’ing. Tranchina e ai tecnici coinvolti, che con dedizione hanno lavorato per il bene della collettività”.

La comunità di questa zona di Ragusa guarda con entusiasmo al futuro, certa che questo intervento contribuirà a rafforzare i legami e a favorire la crescita di un quartiere che ha fatto della solidarietà e della partecipazione i suoi valori fondanti.