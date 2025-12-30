Santa Croce Camerina – Il sindaco di Santa Croce Camerina Peppe Dimartino ha dato notizia dell’assegnazione di un finanziamento di 70mila euro, inserito nella legge di bilancio grazie alla proficua interlocuzione istituzionale con il senatore Salvo Sallemi (FdI). Ringraziando il senatore per l’attenzione riservata alla comunità santacrocese il primo cittadino ha specificato che le risorse saranno destinate alla pianificazione strategica dell’Ente e, in particolare, al rifacimento della strada Santa Croce–Casuzze, un’arteria fondamentale per la mobilità locale che da tempo necessita di interventi strutturali.

L’investimento consentirà di avviare un percorso di riqualificazione volto a migliorare la sicurezza e la scorrevolezza del tratto stradale, riducendo i disagi per residenti, pendolari e villeggianti che quotidianamente la percorrono.

L’amministrazione comunale consapevole delle numerose criticità che interessano altre arterie del territorio e della difficoltà di far fronte alle emergenze con le sole risorse del bilancio e per questo si continua a puntare su una programmazione rigorosa e su una costante attività di pianificazione, strumenti che stanno consentendo di ottenere risultati concreti e risposte tangibili ai bisogni della comunità.

“Le sinergie istituzionali portano risultati concreti – dichiara il Sindaco Peppe Dimartino. Ringrazio il senatore Salvo Sallemi per l’attenzione dimostrata verso Santa Croce. Questo finanziamento rappresenta un passo importante per la nostra pianificazione strategica e ci permetterà di intervenire su un’arteria fondamentale come la Santa Croce–Casuzze, rendendola finalmente più sicura e funzionale. Continueremo a lavorare con metodo, programmazione e dialogo istituzionale per dare risposte reali al territorio”.