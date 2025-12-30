Modica – Una serata all’insegna della spiritualità, del ritmo e della grande musica. Il Modica Gospel Academy, diretto dal Maestro Giorgio Rizza, ha incantato il pubblico catanese e non solo con un concerto straordinario presso la splendida Chiesa di Santa Maria della Mercede, nel cuore pulsante della città.

Il concerto, svoltosi ieri, 29 dicembre, ha trasformato l’edificio sacro in un palcoscenico vibrante di energia. Il coro ha proposto un repertorio raffinato ed emozionante, capace di spaziare dai grandi classici del gospel internazionale ai più amati brani della tradizione natalizia, reinterpretati con l’intensità e il calore tipici di questo genere musicale.

Presentato anche il nuovo brano registrato da poche settimane “The fear of the Lord”, che è stato il momento di più ampia esaltazione del concerto. L’appuntamento è stato promosso dalla Marcello Cannizzo Agency, realtà leader da anni nell’organizzazione di grandi eventi musicali nel territorio siciliano. Il concerto è inserito ufficialmente nel cartellone “Natale a Catania”, con il prestigioso patrocinio del Comune di Catania. “Il gospel non è solo musica, ma un messaggio di speranza e condivisione,” ha dichiarato il

maestro Rizza -.

Portare questa realtà in un luogo intriso di storia e accoglienza come la Chiesa della Mercede rappresenta il modo migliore per

celebrare lo spirito autentico delle festività.”

Sotto la guida esperta del Direttore Giorgio Rizza, il Modica Gospel Academy, che si è avvalso dei solisti Sciara, Elma Rizza, Saro Cannizzaro e Teresa Rizza, si conferma una delle realtà più interessanti del panorama corale siciliano, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza multisensoriale che fonde tecnica vocale e profonda partecipazione emotiva, compreso il parroco, Don Salvatore Cucè, che alla fine ha chiesto un secondo bis, “Here I am to workship”, lasciandosi coinvolgere tra i coristi”.

Dopo questo concerto e quelli di Modica, Scicli e Pozzallo, i prossimi appuntamenti del MGA sono: il 3 Gennaio 2026 a Santa Croce Camerina, alle 20,30, presso la Chiesa di S. Giovanni Battista; il 4 Gennaio, alle 19 a Modica presso il Duomo di San Giorgio; il 6 gennaio a Ispica, alle 20, presso la Chiesa Madre Madonna delle Grazie.