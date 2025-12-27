Catania – La Protezione Civile Regionale Siciliana ribadisce l’attivazione della fase operativa locale di ALLARME valida per i comuni dell’area Etnea a seguito della dichiarazione di livello F1 e poi F2 del sistema di allertamento rapido ETNAS (Sistema di Allerta per l’Etna) – altissima probabilità di accadimento imminente o evento in corso di fontane di lava.
Misure di sicurezza:
- Interdizione di accesso sia nell’area della ZS, zona sommitale, che in ZPP zona a pericolosità permanente (vedi grafica).
- le persone non devono entrare nelle aree interdette e devono seguire le indicazioni delle autorità locali.
- le autorità locali, Sindaci, attivano le ordinanze di interdizione
- le strutture operative attivano i servizi di emergenza previsti dalle procedure operative dei piani di protezione civile.
La situazione è monitorata in continuo da INGV, dal dipartimento nazionale e regionale della protezione civile anche con riunioni on line al fine di raccordarsi sullo stato del vulcano e sulle misure di mitigazione del rischio intraprese. (Foto: la grafica illustra le aree interdette)
Lascia un commento